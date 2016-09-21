Ярославль, 21 сентября, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября партия «Единая Россия» определиться с будущим составом фракции в Госдуме VII созыва. Скорее всего, по партийному списку мандат получит и заместитель председателя Ярославской областной думы Илья Осипов. По неофициальной информации консультации по этому вопросу внутри партийного руководства ещё идут.

Агитационный плакат Ильи Осипова

В случае, если Илья Осипов всё же получит мандат депутата Госдумы, ему придется сложить свои полномочия в региональном парламенте, куда он избран по одномандатному избирательному округу №9. Согласно законодательству, если после сложения полномочий депутатом, срок полномочий областной думы составляет еще больше года, то на данное место проводятся дополнительные выборы. Но проведены они могут быть только через год.

«В случае сложения Ильей Осиповым полномочий областного депутата дополнительные выборы могут быть проведены в сентябре 2017 года. По закону дополнительные выборы депутатов мы можем провести только в единый день голосования», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM председатель Избирательной комиссии Ярославской области Олег Килипченко.

При этом 9-й округ не останется без депутата — его в действующем созыве Ярославской областной думы представляют Василий Бобков и Елена Кузнецова, избранные в состав регионального парламента по территориальной группе № 9 партийных списков «Единой России» и КПРФ.