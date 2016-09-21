Нижний Новгород, 21 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. Нижегородская область и префектура Мияги (Япония) в рамках работы V Международного бизнес-саммита, который открылся в Нижнем Новгороде, проведут предварительное подписание дорожной карты о развитии сотрудничества в сфере туризма.

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По данным областного правительства, дорожная карта предусматривает серию мероприятий по увеличению туристического потока как на рынке Японии, так и на рынке Нижегородской области.

Как сообщалось, 21 сентября в Нижнем Новгороде состоялось открытие V Международного бизнес-саммита. В мероприятии принимают участие более 9 тысяч человек, которые представляют 25 стран, 35 регионов России и около 2 тыс. предприятий.

По словам вице-премьера Игоря Шувалова, нижегородский бизнес-саммит является важной площадкой для диалога власти и бизнеса: «За время своего существования он показал высокие результаты по привлечению инвестиций и налаживанию деловых контактов. Рассчитываю, что в этом году будут активные дискуссии по проблемным вопросам развития предпринимательства и уверен, что участники и гости саммита оценят открытость нашей страны к диалогу, сотрудничеству и интеграции в мировую экономику».