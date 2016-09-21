Симферополь, 21 сентября, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В Крыму суд оставил под стражей на 30 дней гражданина Украины, находящегося в международном розыске. За это время власти должны подготовить его экстрадицию в Иран, где украинец приговорён к 5 годам тюрьмы за мошенничество. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

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«Прокуратура Армянска провела экстрадиционную проверку в отношении гражданина Украины, который находится в международном розыске. Установлено, что иностранный гражданин разыскивается компетентными органами Исламской Республики Иран за совершение мошенничества, за что был заочно приговорен к 5 годам лишения свободы».

Также в прокуратуре сообщили, что гражданина Украины задержали в сентябре этого года «при пересечении границы Российской Федерации».