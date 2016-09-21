Ставрополь, 21 сентября, 2016, 16:21 — ИА Регнум.



Hans Пшеница

Ассоциация инвесторов свободной экономической зоны предложила Ставрополью выйти на экспортные поставки в страны Ближнего Востока через северный порт Ирана. Соответствующая договоренность достигнута во время визита ставропольской деловой делегации в Ставрополльский край, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минэке Ставрополья.

«Мы предлагаем вам экспортировать зерно через Энзели в Иран и другие страны», — выступил с предложением председатель совета директоров Ассоциации Энзели Амани Андебили Асгара Малек Мохаммади.

Такое решение будет способствовать значительному сокращению транспортных расходов от экспорта, практически на треть. Кроме того, такой путь сокращает время доставки зерна конечному покупателю.

В Минэке отметили, что в настоящее время отгрузка ставропольского зерна на экспорт осуществляется в южных портах страны, транзит к которым проходит через Персидский залив. Этот путь более затратный и наименее удобный.

Иранская сторона также пригласила ставропольских товаропроизводителей к участию в иранских выставках. Ближайшая из них будет в декабре 2016 года.

Напомним, Ставропольский край активно экспортирует зерно, в основном, в Азербайджан.

По итогам прошлого года (с 1 июля 2015 по 30 июня 2016) изСтавропольского края на экспорт было отправлено 1 миллион 5 тысяч тонн зерна. Это 2,7% от общероссийского экспорта.