Москва, 21 сентября, 2016, 16:14 — ИА Регнум. Серийный выпуск китайского кроссовера Сhangan CS35 стартовал на производственных мощностях группы компаний «Ирито» в Краснинском районе Липецкой области, сообщил начальник управления инновационной и промышленной политики региона Алексей Щедров на брифинге в Липецке, передаёт «Автостат». Автомобиль был представлен на Московском автосалоне в конце августа.

order_242 Changan CS35

До конца года на заводе будет собрано до тысячи автомобилей. Мощности предприятия в Краснинском районе рассчитаны на выпуск 30 тыс. машин в год.

В 2015 году на территории России было реализовано на 52% меньше автомобилей китайских брендов, чем в 2014 году, согласно данным «Автостата». Сказался на цене и, соответственно, на спросе низкий уровень локализации китайских брендов в России. Один из самых продаваемых несколько лет назад — китайский бренд Great Wall. Официальным дестрибьютером является компания «Ирито». Компания останавливала работу в России, но причины в компании не указывали.

Еще одним крупным китайским автопредприятием является завод «Дервейс» в городе Черкесске. Там собираются автомобили брендов Chery, Geely, Brilliance и Lifan. Спрос на автомобили китайских брендов в России снижается на фоне общего падения рынка.