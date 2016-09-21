Гавана, 21 сентября, 2016, 16:13 — ИА Регнум. Главы внешнеполитических ведомств России и Кубы провели переговоры за закрытыми дверями на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

rafabordes Подписание документов

Как пишет РИА-Новости, перед началом переговоров Сергей Лавров и Бруно Родригес подписали план политических консультаций между МИД России и Кубы на 2017 — 2019 годы.

Иных подробностей официальными российским СМИ не сообщается.