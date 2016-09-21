Грозный, 21 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. Подведены итоги голосования на выборах депутатов в городской совет столицы Чечни. Большинство голосов избирателей были отданы «Единой России». Как сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе республиканского избиркома, за нее проголосовал 121 101 человек, что составило 87,99% всех принявших участие в голосовании избирателей.

Дмитрий Загорский ИА REGNUM «Единая Россия»

Со значительным отрывом он единороссов идет партия «Справедливая Россия», за которую отдали голоса 8,09% избирателей. Третье место заняли «Патриоты России», которые набрали всего 3,86% голосов.

По данным мэрии чеченской столицы, в единый день голосования в Грозном было открыто 79 избирательных участков. В голосовании за депутатов городского совета приняли участие 137 617 избирателей. Явка составила 93,91%.

Напомним, 18 сентября в Чечне прошли выборы главы республики, депутатов в Госдуму РФ, парламент региона и в органы местного самоуправления. В них приняли участие около 95% избирателей республики.