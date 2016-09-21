Москва, 21 сентября, 2016, 20:04 — ИА Регнум. Въездной и внутренний турпотоки в Москву увеличиваются. В городе развивают событийный туризм, разрабатывают специальные навигаторы для иностранцев и готовят гидов-переводчиков. Однако результаты пока не устраивают городских властей: в столице хотят видеть больше индивидуальных туристов, заявил на пресс-конференции 21 сентября заместитель руководителя департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Константин Горяинов. Он отметил, что в основном посмотреть город приезжают в составе экскурсионных групп.

Дарья Антонова ИА REGNUM 22-й международный российский туристический форум «Отдых»

Дарья Антонова ИА REGNUM Константин Горяинов

«Мы готовы принимать от бизнеса предложения по развитию индивидуального туризма в Москве. Наша цель — сделать так, чтобы туристам-индивидуалам было также комфортно, как и туристам в группах, в том числе, с точки зрения безопасности», — заявил Горяинов, пояснив, что число индивидуальных туристов, которое приезжает в город, недостаточно.

«Причем если с внутренним индивидуальным туризмом еще все в порядке, ситуация с туристами, приезжающими самостоятельно из-за рубежа, требует внимания», — отметил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM 22-й международный российский туристический форум «Отдых»

Чиновник добавил, что за 2015 год в столице зафиксировано около 17 миллионов уникальных прибытий, из которых порядка 2 миллионов составили граждане из Китая, Германии, Турции, Израиля, Франции, Италии, США, Великобритании и Республики Корея. По его словам, турпоток в 2016 году увеличился: «туристов будет больше, чем 17 миллионов», — уточнил он. При этом он подчеркнул, что за с января по июнь этого года зафиксировано порядка 250 тысяч туристов из Китая. Количество китайцев будет только расти, резюмировал чиновник.

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Кроме того, в столице продолжается подготовка к Чемпионату мира по футболу — 2018. Все отели и гостиницы должны пройти классификацию до конца 2016 года. На данный момент среднегодовая загрузка столичных отелей составляет 62−63%, чуть больше, чем годом раньше.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Работа 22-го международного российского туристического форума «Отдых»

«Мы заинтересованы в том, чтобы загрузка была равномерной в течение всего года. Для этого мы запустили событийный календарь — это 500 мероприятий в Москве, распланированных на четыре сезона. Вклад туризма в ВРП города составляет 3−4%, но в Москве с ее туристскими возможностями вполне реально увеличить вдвое эту цифру до 6−8% и получить порядка триллиона рублей ВРП», — подчеркнул он.

Читайте подробнее: Долю туризма в ВРП Москвы планируют увеличить до триллиона рублейТакже Горяинов сообщил, что для поездки в Москву российские туристы предпочитают для поездки использовать железную дорогу, в зарубежные — воздушный транспорт, причем половина иностранцев прибывают в Россию через столицу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Таиланд на международном российском туристическом форуме «Отдых»

Напомним, в Москве начала свою работу 22-й международный российский туристический форум «Отдых». В рамках мероприятия с 21 по 24 сентября проходят круглые столы, мастер-классы, выставки и конференции, в которых принимают участие более 600 российских и зарубежных компаний. Как заявила на открытии форума замминистра культуры РФ Алла Манилова в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» представлены стенды регионов России. «Для нас очень важна активность российских регионов, которые представлены на выставке. Для них туризм стал стратегической отраслью развития», — подчеркнула она.

Дарья Антонова ИА REGNUM Куба на международном российском туристическом форуме «Отдых»

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