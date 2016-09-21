Москва, 21 сентября, 2016, 18:34 — ИА Регнум. Соглашение о заморозке уровня добычи нефти странами ОПЕК и не ОПЕК вполне может быть подписано. Однако будет ли оно эффективно, и вообще, влияет ли баланс спроса и предложения на цену на нефть, с учетом американских игроков, сегодня находится под сомнением. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) и преподаватель финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков для ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

По его словам, вполне возможно, что соглашение о заморозке добычи нефти будет подписано. Тем более что две основные страны-участницы переговоров — Россия и Саудовская Аравия подтвердили свои намерения. По сути, Саудовская Аравия пообещала, что больше не будет срывать встречу, как это было в Дохе. Однако здесь возникает другой вопрос: какой будет эффект от этого соглашения.

«Я думаю, что сейчас переговоры идут о том, на каком уровне объемы добычи мы собираемся замораживать в каждой из стран, на какой период. Потому что раньше речь шла о январе, феврале во время первой встречи. А сейчас нет никаких данных, о чем договариваются, на каком объеме. Возможно, это будет сентябрь. Потому что, на самом деле, на уровне сентября выгодно всем заморозиться. Саудовская Аравия побила свой исторический максимум по добыче. Мы тоже побили. Все намерены нарастить максимальный уровень производства, на них и заморозиться, чтоб самим себя не сильно ограничивать», — ответил эксперт.

Это все ставит вопрос о том, какой эффект от заморозки добычи нефти может быть, если все страны хотят заморозить добычу нефти на максимуме. По большому счету, здесь все преследуют медийный эффект: трейдеры сразу начнут скупать фьючерсы, поэтому они будут дорожать, что и нужно странам-нефтепроизводителям. Логика заморозки заключается в том, чтобы добыча нефти не росла, а потребление, напротив, повышалось. Чтобы таким образом восстановился некий баланс спроса и предложения, а это значит, что профицит предложения исчезнет — цены опять вырастут.

Однако к такой логике возникают несколько вопросов. Во-первых, не все страны договорились. Например, США не участвуют в переговорах. Американские нефтяники дали существенный прирост добычи черного золота в мире в последние годы за счет сланцевых проектов. Они себя никак не ограничивают. Во-вторых, появляется вопрос о том, влияет ли баланс спроса и предложения на ее цену, объяснил Юшков.

«Я склонен к тому, что если и влияет, то чисто психологически: новости трейдеры отыгрывают. А фундаментальным фактором являются монетарные моменты. То есть настолько доступны дешевые кредиты для трейдеров, чтобы они купили фьючерсов на рынке. Вот здесь основной вопрос. Сейчас, наоборот, речь идет о том, чтобы ФРС США подняла ставку, а значит, кредиты будут расти. Значит, их никто не будет брать — трейдерам не на что будет покупать фьючерсы. Спрос на них упадет, соответственно, и цена упадет», — сказал аналитик.

В пользу того, что ФРС поднимет ставку говорят цифры и инфляция. Инфляция в США в последние годы бьет все рекорды. То есть, чтобы уменьшить ее, надо поднять ставку, и деньги будут более доступными. Так, возникает вопрос, что возьмет верх в американских властных структурах: либо борьба с инфляцией, либо дешевые углеводороды, которые позволяют получать дешевую электроэнергию, заявил спикер. Соответственно, все товары, произведенные в США, имеют низкую себестоимость.

«Если они поднимут ставку, то цена упадет вне зависимости от того, будет заморозка, не будет заморозка. А если ставка сохранится, то вполне возможно, что трейдеры будут, действительно, отыгрывать эту историю, скупать фьючерсы, и цена хотя бы на какой-то период, может быть, месяц-два, вырастет, — подчеркнул Игорь Юшков, — Так что, посмотрим, что в противовес заморозке будет предложено со стороны американцев».

Что касается сроков, которые сегодня озвучил генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо. Он заявил, что в Алжире страны ОПЕК и не входящие в картель государства могут заключить сделку сроком на год. Как отмечает ведущий аналитик ФНЭБ, по прогнозам ОПЕК, в случае нынешних темпов добычи и темпов роста спроса, дефицит уйдет с рынка чуть ли не к концу 2016 года. Главное — не повышать объемы добычи. Учитывая, что после этого прогнозы уже немного повысились, в ОПЕК рассчитывают, что года хватит для того, чтобы предложение не превышало спрос, чтобы лишняя нефть ушла с рынка. Запасы, которые есть у стран, проелись.

«Вот думаю, логику такую именно ОПЕК трактует. Мы соглашаемся: для нас это никакого обременения не несет, что год, что полгода», — подытожил эксперт.

Ранее ИА REGNUM писало, что, по словам Мухаммеда Баркиндо, ОПЕК рассматривает перспективу действия договоренностей о «заморозке» сроком на один год. Если переговоры в Алжире будут успешными, то может состояться и внеочередное заседание ОПЕК, так как все крупные экспортеры будут присутствовать на встрече. Другие представители ОПЕК уже говорили о том, что какое-либо соглашение об уровне заморозки добычи нефти в любом случае будет подписано. По их прогнозам, сделка по «заморозке», скорее всего, будет рассчитана на более короткий срок, чем заявил генсек Организации стран-экспортеров нефти.