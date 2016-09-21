Владимир, 21 сентября, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Муниципалитетам Владимирской области рекомендовано начать отопительный сезон, передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу администрации региона. В случае, если сделать это немедленно по каким-то причинам нельзя, районные и городские власти должны устранить все неполадки до 25 сентября и включить отопление.

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«По итогам селекторного совещания, с учетом температуры наружного воздуха, всем муниципальным образованиями рекомендовано незамедлительно приступить к теплоснабжению потребителей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что отопительный сезон уже начался во Владимире, Муроме, а также в Муромском, Селивановском и Судогодском районах.

ИА REGNUM напоминает, что тепло в дома владимирцев начало поступать 20 сентября. При этом в школах и детских садах отопление было включено еще 15 сентября.