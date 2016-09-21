Нижний Новгород, 21 сентября, 2016, 16:03 — ИА Регнум. Городская дума Нижнего Новгорода поддержала инициативу администрации города о перераспределении доходов от деятельности МФЦ. В законодательное собрание Нижегородской области будет направлено обращение с предложением перераспределить доходы, получаемые бюджетом от деятельности многофункциональных центров.

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На сегодняшний день в городской бюджет поступает всего 25% доходовот деятельности МФЦ. Столько же получает областной бюджет. Остальные 50% уходятв бюджет федеральный.

Городские чиновники и депутаты считают, что поскольку многофункциональные центры находятся на содержании города и оказывают услуги жителям Нижнего Новгорода, муниципалитет должен получать 50% средств, которые приносят МФЦ.

Таким образом, мэрия и Гордума предлагают полностью исключить областной бюджет из числа получателей средств, образующихся в результате деятельности МФЦ.

Все получаемые от деятельности МФЦ средства предлагается делить только между федеральным и муниципальным бюджетом.

По данным мэрии с начала года в доход городского бюджетапоступил 21 млн рублей от уплаты госпошлины за услуги, предоставляемые нижегородцам муниципальными многофункциональными центрами.