Сочи, Краснодарский край, 21 сентября, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В городе-курорте Сочи жители многоэтажек рискуют остаться без воды. Сухими краны в их квартирах станут, если они не погасят долги за коммунальный ресурс. Как прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Водоканала 21 сентября, на такие крайние меры поставщик вынужден пойти потому, что суммы неплатежей за уже оказанные услуги достигли серьезных объемов.

pixabay.com Вода и деньги

Так, по информации заместителя генерального директора предприятия Инны Желейко, на сегодня задолженность населения перед ООО «Сочиводоканал» приближается к 338 млн рублей. Из них задолженность абонентов, проживающих в частном секторе, составляет около 94 млн рублей, долги абонентов из многоквартирного жилого фонда достигли почти 244 млн рублей."Эти средства должны были направляться на перекладку водопроводных и канализационных сетей, модернизацию оборудования, другие мероприятия, направленные на повышение уровня оказания услуг», — пояснили в Водоканале.

Водоотведение у абонентов из многоквартирных домов, имеющих просроченную задолженность за воду на сумму свыше 2 тысяч рублей, будет ограничено уже с 26 сентября. А подключить обратно коммунальную услугу неплательщики смогут только после погашения долга и за дополнительную плату — более 6,8 тыс. рублей.

Добавим, что многомиллионные долги жители Краснодарского края накопили не только за воду. Накануне начала отопительного сезона просроченную задолженность пока не погасили более 235 тыс. жителей Кубани (что составляет 17% от числа абонентов края.

Общий долг жителей Кубани перед поставщиком газа ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» превышает 1,1 млрд рублей. В среднем каждый кубанец задолжал 4 783 рубля. При этом у должников Сочи и Абинска он превышает 9 тысяч рублей, Северского и Каневского районов — 7 тысяч, Кропоткина и Кавказского района — 6 тысяч.

Как отметили в компании, они рискуют пополнить список отключенных от газа за долги, который с начала года уже превысил 5 тысяч абонентов.