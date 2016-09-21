Самара, 21 сентября, 2016, 15:57 — ИА Регнум. Традиционно в первую очередь к теплу будут подключены объекты социальной сферы — больничные стационары, детские сады и дома ребенка, а также школы, жилые дома и учреждения культуры, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Самары.

PIX1861 Батарея отопления

К приему тепла готовы 100% многоквартирных домов — всего 10 тыс. 222 многоэтажки. С 31 августа по 14 сентября межведомственной комиссией была проведена проверка готовности потребителей тепловой энергии, по результатам которой были выданы соответствующие акты и оформлены паспорта готовности.

К новому отопительному сезону подготовлены 461 учреждение образования, 143 объекта отрасли культуры и 65 учреждений физической культуры и спорта.

По словам первого заместителя сити-менеджера Самары Владимира Василенко, до 15 октября будет обеспечено плавное вхождение всех объектов в зиму. Он отметил, что в прежние годы отопительный сезон, согласно федеральному законодательству, стартовал после того, как температура наружного воздуха держалась на отметке ниже восьми градусов в течение пяти дней. В Самаре это происходит в начале октября.

К работе в полном объеме готовы 103 самарских котельных, 285 центральных тепловых пунктов. Ресурсоснабжающие организации завершают плановые работы по подготовке коммуникаций, в частности по замене 15,1 км тепловых сетей. В настоящее время монтажные схемы собраны и готовы к пуску поставки теплоносителя.

Планируем завершить подачу тепла в кратчайшие сроки, без инцидентов, отметил сити-менеджер Самары Олег Фурсов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года в Самаре отопительный сезон стартовал с 8 октября.