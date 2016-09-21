Киев, 21 сентября, 2016, 15:56 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, правительство Украины представило в Верховной раде проект Госбюджета-2017, который ранее был одобрен членами Кабинета министров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Пустые карманы

«Госбюджет на 2017 год базируется на реалистичных доходах и имеющихся возможностях. Мы разработали честный и ответственный бюджет, который даст возможность реально получить запланированные поступления, не создавая давление на бизнес, а наоборот — стимулируя экономическое развитие», — отметил министр финансов Александр Данилюк.

Как заявил чиновник, в этом году Минфин изменил основной подход к разработке бюджета — первоочередными были доходы и реальные возможности, а уже на их основе формировались расходы. «В результате был сформирован реалистичный бюджет на 2017 год, где все расходы подтверждены доходами», — отметил Данилюк.

Было заявлено, что проект Госбюджета-2017 отличается тем, что имеет четкие приоритеты, полностью обеспеченные финансовым ресурсом. Кроме того, было введено трехлетнее планирование — разработан проект прогноза Госбюджета на 2018−2019 гг. и заложен план развития экономики страны на перспективу.

«Предсказуемость бюджетной политики и прогнозирования на несколько лет вперед позволит проводить глубокие системные реформы, повысить инвестиционную привлекательность и улучшить бизнес-климат», — отметили в правительстве.

Премьер-министр Владимир Гройсман, обращаясь к депутатам относительно бюджета, заявил следующее: «Хотел бы рассчитывать на то, что сегодняшняя презентация будет только началом нашего плодотворного взаимодействия, нашего конструктивного диалога с целью выйти на как можно лучший финансовый документ и сделать это совместно. Потому что люди, наверное, уже устали ждать тех действий, которые позволят реально почувствовать и развитие нашей страны, и рост заработных плат, но это все должно соответствовать состоянию нашей национальной экономики».

"Мы очень хотели, чтобы мы провели с вами в стенах украинского парламента очень качественную дискуссию относительно того, какова будет окончательная редакция этого бюджета. Важно то, что мы внесли этот бюджет абсолютно честно, открыто, в котором сбалансированы как доходы, так и расходы и в котором есть четкие приоритеты, которые опираются на экономический рост, которые дадут возможность не только обеспечить определенное развитие нашей страны, а также начать восстановление социальной справедливости, повышение социальных стандартов и заработных плат, в частности — для педагогов и врачей», — заявил глава правительства.

Напомним, что оппозиционные политсилы ранее заявили, что проект госбюджета на 2017 год не предусматривает экономический рост и повышение социальных стандартов, и является «разрушительным для страны». Как заявила глава фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко: «Нет никакого экономического роста, и нет никакого повышения социальных стандартов. Это нечестный бюджет, это бюджет обмана и бюджет дальнейшей стратегии бедности в стране». «Батькивщина» требует немедленно провести экспертизу проекта госбюджета на 2017 год, создать межфракционную команду, а также привлечь к анализу проекта Счетную палату.