Берн, 21 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опасается мести со стороны Международного олимпийского комитета (МОК), который может заменить организацию на какую-либо иную структуру. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

wallspaper.ru Допинговый скандал

По данным издания, «наказание» для WADA может последовать из-за неоднократных призывов представителей организации запретить спортсменам РФ участвовать в летних Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

Идею о реформировании WADA 20 сентября также озвучил член комитета МОК от Аргентины Херардо Вертхайн.

«Несмотря на всевозможные расследования, у нас (комитета МОК) до сих пор нет адекватного ответа на вопрос, почему WADA не отреагировало на ситуацию в России раньше», — заявил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля 2016 г. глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен в своем докладе обвинил спортсменов РФ в применении допинга во время Олимпийских игр-2014 в Сочи. Кроме того, в докладе говорилось о махинациях государственных специальных служб и спортивных чиновников с допинг-пробами.

По мнению независимой комиссии WADA, на территории РФ якобы действует «специальная госпрограмма», касающаяся применения допинга.