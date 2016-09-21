Тула, 21 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Останки девяти советских военнослужащих, погибших в боях с германскими фашистами в 1941 году, торжественно перезахоронены на Всехсвятском кладбище Тулы 21 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

tularegion.ru Церемония перезахоронения

Останки бойцов были найдены в селе Верхние Присады — здесь поисковики отряда «Щит» обнаружили место захоронения военнослужащих во время войны в декабре 1941 года.

Удалось выяснить имя только одного солдата — поисковики обнаружили медальон. Как выяснили эксперты, он принадлежал Григорию Федоровичу Лупину, 1920 года рождения, родившемуся на Украинской ССР, в Одесской области. Последнее место службы: 69-я бригада внутренних войск НКВД СССР, 156 полк. Красноармеец погиб 10 декабря. Также поисковиками обнаружен котелок с инициалами владельца «В.Г.Г.».

Глава региона Алексей Дюмин, выступивший на траурном митинге, напомнил, что в декабре 1941 года воины 156-го стрелкового полка НКВД одними из первых приняли на себя удар фашистов на подступах к Туле.

«Для нас с вами дело чести и долга с воинскими почестями проводить в последний путь, как подобает настоящим героям, тех, кто победил и стал народом-победителем, благодаря которому мы с вами имеем возможность жить, трудиться и растить детей. Слава героям-победителям, слава тем, кто отдал свои жизни за мирное небо над головой», — сказал глава региона.

Почетный гражданин Тульской области и города-героя Тулы Владимир Лебедев напомнил, что в этом году отмечается 75-летиеразгрома немецко-фашистских войск под Москвой.

156 полк был сформирован в Туле летом 1941 года, первый бой принял в районе п. Черепеть, Когда вражеские войска подошли к Туле вплотную, 156 полк был выставлен в направлении главного удара. Полк принимал участие в освобождении 24 населённых пунктов Тульской области. За ратный подвиг, проявленный при обороне Тулы, более 50 солдат и офицеров награждены боевыми орденами и медалями, а полку присвоено почетное наименование «Тульский». Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 апреля 1943 года полк награжден Орденом Красного Знамени.