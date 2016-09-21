Вашингтон, 21 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Американская теннисистка Варвара Лепченко, в пробах которой был обнаружен мельдоний, не будет отстранена от участия в международных турнирах, такое решение приняла Международная федерация тенниса (ITF), пишет The New York Times.

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Запрет употребления мельдония вступил в силу с 1 января этого года, однако в январе следы препарата были обнаружены в пробах спортсменки во время турнира в австралийском Брисбене, отмечает издание. В результате Лепченко была лишена полученных на соревнованиях призовых денег и рейтинговых баллов.

Тем не менее позже Лепченко стала участницей Открытого чемпионата Австралии по теннису, но, по-видимому, не проходила там допинг-тесты. Заработанные ею очки и деньги остались при ней. В ITF заключили, что Лепченко прекратила прием мельдония до того, как запрет на него вступил в силу.

Именно на турнире Australian Open мельдоний был найден в пробах российской теннисистки Марии Шараповой. ITF дисквалифицировала Шарапову на двухлетний срок, в настоящее время спортсменка пытается оспорить решение федерации о своем отстранении.