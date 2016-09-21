Киев, 21 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Украинское правительство передало в Международный валютный фонд (МВФ) проект бюджета на 2017 год. Такое заявление сделал министр финансов Украины Александр Данилюк 21 сентября, пишет «Украинская правда».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Отношения с МВФ

«Проект бюджета направлен МВФ, они над ним работают, задают вопросы», — сказал Данилюк.

Журналисты попросили министра назвать ориентировочные сроки согласования документа. «Вам очень нужны какие-то даты? Если не будет вопросов дополнительных, то мы можем завершить достаточно быстро», — ответил он.

Данилюк уточнил, что если у МВФ появятся дополнительные вопросы, то работа над согласованием документа будет проводиться уже совместно: «будем работать вместе». Кроме того, министр отметил, что Киев со своей стороны выполняет взятые на себя обязательства.

По словам украинского министра финансов, украинское правительство сейчас «сфокусировано на реформах в стране, а не на технических согласованиях». А ответ на вопрос, состоится согласование через неделю или через три, его не интересует.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что украинское правительство обнародует текст Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ после официального утверждения перевода.