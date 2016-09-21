Проект украинского бюджета передан в МВФ
Киев, 21 сентября, 2016, 15:51 — ИА Регнум. Украинское правительство передало в Международный валютный фонд (МВФ) проект бюджета на 2017 год. Такое заявление сделал министр финансов Украины Александр Данилюк 21 сентября, пишет «Украинская правда».
«Проект бюджета направлен МВФ, они над ним работают, задают вопросы», — сказал Данилюк.
Журналисты попросили министра назвать ориентировочные сроки согласования документа. «Вам очень нужны какие-то даты? Если не будет вопросов дополнительных, то мы можем завершить достаточно быстро», — ответил он.
Данилюк уточнил, что если у МВФ появятся дополнительные вопросы, то работа над согласованием документа будет проводиться уже совместно: «будем работать вместе». Кроме того, министр отметил, что Киев со своей стороны выполняет взятые на себя обязательства.
По словам украинского министра финансов, украинское правительство сейчас «сфокусировано на реформах в стране, а не на технических согласованиях». А ответ на вопрос, состоится согласование через неделю или через три, его не интересует.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив заявил, что украинское правительство обнародует текст Меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ после официального утверждения перевода.