Красногорск, 21 сентября, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Московской области продолжается пуск тепла на объекты социальной сферы и в жилые дома. По данным на 21 сентября, отопление включено в 47 муниципалитетах на соцобъектах и в 15 районах и городских округах в жилищном фонде. Об этом сообщается на официальном сайте МинЖКХ Подмосковья.

LisaRedfern Батарея отопления

На сегодняшний день жилые дома отапливаются в Волоколамском, Истринском, Коломенском, Красногорском, Луховицком, Одинцовском, Сергиево-Посадском, Талдомском муниципальных районах, городских округах Дзержинский, Жуковский, Звенигород, Коломна, Молодежный, Озеры, Шаховская.

Пуск отопления производится поэтапно, поэтому пока лишь в городском округе Шаховская тепло включено на 100% жилых домов и социальных учреждений. В региональном Министерстве ЖКХ уже создан штаб, отслеживающий ситуацию с началом осенне-зимнего периода.

«По данным Гидрометцентра России, сейчас средняя температура в области на несколько градусов выше. При этом в случае, если жители обращаются в муниципальные органы власти с заявлениями о том, что в их домах объективно холодно — отопление включается в кратчайшие сроки», — отмечается в сообщении министерства.

Напомним, для включения отопления на социальных объектах и в жилом фонде температура воздуха в течение пяти дней должна удерживаться на отметке не выше 8 градусов тепла.