Махачкала, 21 сентября, 2016, 15:46 — ИА Регнум. Двое жителей Дагестана получили тюремные сроки за мошенничество с кредитами в «Россельхозбанке», сообщили ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе Верховного суда республики. Подсудимые — работники офиса банка в селе Маджалис Кайтагского района М. Омаров и Ш. Качмасов. Суд счел доказанным, что в 2009 году они в составе организованной преступной группы оформили фиктивные кредитные договоры на жителей района без их ведома. В результате «Россельхозбанку» был нанесен ущерб на сумму 175 млн рублей. Деньги преступники потратили на собственные нужды. По приговору суда подсудимый Омаров получил шесть лет лишения свободы условно со штрафом 300 тысяч рублей. Качмасову дали пять лет условного лишения свободы с штрафом 200 тысяч рублей. Суд также удовлетворил иск «Россельхозбанка» о взыскании с осужденных 175 млн рублей. Как сообщало ранее ИА REGNUM, житель Кулинского района Дагестана оформил в «Россельхозбанке» 35 фиктивных кредитов на незнакомых людей и получил более 14 млн рублей с 2009 по 2011 год. Уголовное дело по статье УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере» было возбуждено в 2014 году.