Оренбург, 21 сентября, 2016, 15:44 — ИА Регнум. В Оренбурге в отношении первого заместителя главы города Сергея Николаева проводится служебная проверка. Письмо с просьбой провести проверку градоначальнику Евгению Арапову написал губернатор области Юрий Берг. Причиной стала неудовлетворительная работа администрации города по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья, которую выявила проверка фонда по содействию реформированию ЖКХ, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

wallspaper.ru Фемида

«Результаты проверки, проведенной государственной корпорацией — Фонд содействия реформированию ЖКХ в период с 12 по 16 сентября 2016 года, показали неудовлетворительную работу администрации города Оренбурга по реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда», — говорится в письме. Губернатор просит принять по результатам проверки в отношении Николаева, курирующего вопросы переселения граждан из ветхого жилья, соответствующие меры дисциплинарного взыскания.

Напомним, в середине июля 2016 года губернатор Юрий Берг заявил главе муниципальных образований: «Допускать срыва программы не позволено ни одному субъекту. Я не принимаю ни одной отговорки, что все проблемы начались в период работы прежней администрации, что на объектах работают недобросовестные подрядчики. У вас было достаточно времени, почти год, для того, чтобы разобраться в проблемах, вникнуть в них и предпринять конкретные действия».

Глава региона подчеркнул, что вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда является ключевым в реализации 600-го Указа президента Российской Федерации и находится на особом контроле Владимира Путина.

Стоит отметить, Оренбург неоднократно отличился в работе по переселению граждан. Несколько фирм-застройщиков, с которыми мэрия заключила контракты, попали в поле зрения правоохранительных органов. Фирмы получили из бюджета многомиллионные средства, хотя работы по строительству не были завершены. По факту халатности городских чиновников были возбуждены уголовные дела.

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Предполагалось, что в домах квартиры получат переселенцы и дети-сироты. Как ранее сообщало ИА REGNUM, скандал со строительством дома для сирот по ул. Турбинной вышел за пределы региона. Молодые люди выходили на пикеты, а проблема обеспечения жильем детей-сирот была озвучена на встрече с президентом в Йошкар-Оле. В результате состоялись встречи с чиновниками. Глава Оренбурга пообещал, что дом будет сдан 1 июня. Заселение домов №№ 70 и 72 на улице Турбинной состоялось в первый день лета.

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