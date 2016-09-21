Ярославль, 21 сентября, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Процедуре утверждения Владимира Слепцова на должность первого заместителя мэра Ярославля предшествовало общение с депутатами муниципалитета. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, народные избранники задали будущему главе города ряд вопросов и обозначили самые актуальные, на их взгляд, проблемы.

фото khimki.org Владимир Слепцов

Депутат Антон Голицын поставил вопрос о строительстве школы в микрорайоне «Сокол» — в новом густонаселенном районе категорически не хватает образовательных учреждений. Владимир Слепцов пообещал проработать этот вопрос и высказал идею привлечь к строительству школы основного застройщика микрорайона — компанию ПИК.

Валерий Байло поинтересовался мнением Слепцова насчет перспектив работы общественного транспорта — и получил заверение в поддержке муниципальных перевозчиков.

Основные же социальные проблемы Слепцову обозначила депутат Вера Никольская, напомнив, что, работая в мэрии Ярославля, он отвечал бы не только за городское хозяйство, но и за соцсферу. В частности, она просила остановить продажу бани в Коровниках, обратить внимание на эффективность работы объединенных районных администраций. Отдельно Вера Никольская напомнила о проваленной программе строительства детских садов и спросила о планах по решению этой проблемы — у города денег нет, а федеральный бюджет пока финансировать это строительство заново не собирается.

«То, что деньги вернулись в федеральный центр, да еще наложен штраф — это не правильно. Понятно, что сегодня на территории города существует дефицит мест в детсадах — жилое строительство в областном центре в последнее время велось без учета потребности в социальной инфраструктуре. Мы уже обсуждали с руководством Ярославской области вопрос о том, что в любом случае будем обращаться в правительство РФ за помощью в финансировании в 2017 году строительства детсадов. Садики небольшие, за год возможно построить. Кроме того, со строительным комплексом тоже разберемся. Строительство в городе ведется в соответствии с Генпланом, который был утвержден несколько лет назад, и при строительстве микрорайонов мы должны соблюдать правила, которые обязательны для всех. Должны быть садики, школы, больницы — мы будем делать все, чтобы бизнес в этом тоже участвовал», — сказал Владимир Слепцов.

Процесс оптимизации спортшкол и муниципальных учреждений Владимир Слепцов оценить отказался — до тех пор, пока не разберется в ситуации.

«Важно, чтобы в городе работали парки. Спортивные объекты должны принимать максимальное количество спортшкол и, в том числе, работать на платной основе для остального населения. Какими будут наши действия, я, наверное, скажу после того, как будет принято решение. Но рассчитываю, что в ближайшее время будем работать на результат и приведем все в соответствие нормативам», — пояснил Слепцов.

По поводу продажи муниципального имущества он отметил, что на сегодняшний день этот процесс приостановлен. Мэрия внимательно оценит ценность каждого объекта, выставленного на продажу, в экономическом и социальном аспектах.

«Мы беседовали с Алексеем Малютиным — он принял решение приостановить все продажи. Мы разберем все досконально, что из объектов сегодня имеет эффективность, а что является обузой для города. Что нам интересно и необходимо с точки зрения социальной, мы, конечно же, будем оставлять. Но сразу хочу сказать, что в данном случае балом правит экономика. Мы будем делать все, чтобы кризиса в городе не было, чтобы Ярославль развивался, но при этом не страдала социальная сфера», — подчеркнул Владимир Слепцов.

Ситуацию в городе, а также действия мэрии и оценку происходящего со стороны общества и депутатов Владимир Слепцов пообещал открыто освещать в СМИ. Вера Никольская выразила надежду, что информационные каналы отныне будут доступны для всех депутатов, даже если кто-то из них «неудобен» власти.

«Власть должна быть открытой, прозрачной и самое главное — правдивой. Все, что будет происходить в Ярославле и области, мы должны рассказывать людям. Мы должны слышать критику, чтобы иметь возможность поправить ситуацию. А если мы будем ублажать себя только хорошими новостями, то, безусловно, люди будут понимать, что мы тщеславны и хотим слышать только приятные вещи. Кроме «Городского телеканала» и газеты, будут работать Интернет и соцсети», — сказал Владимир Слепцов.