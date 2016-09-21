Москва, 21 сентября, 2016, 15:40 — ИА Регнум. В 2016 году объём закупок монополий и госкомпаний у малого и среднего бизнеса составил более 1 триллиона рублей. Об этом 21 сентября в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Свою эффективность и востребованность показывает Корпорация развития МСП. Только за текущий год объем закупок естественных монополий и компаний с госучастием у небольших компаний вырос более чем в десять раз и сейчас он превысил заметную сумму, превысил 1 трлн. рублей», — сказал Путин.

По его словам, в результате в малом бизнесе появилось более 110 тысяч рабочих мест: «Это хорошие показатели».