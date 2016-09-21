Кто хуже всех голосовал за «Единую Россию» в Чувашии: данные по районам
Чебоксары, 21 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. «Единая Россия» на выборах в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу набрала 50,65%. Партия улучшила результат парламентских выборов 2011 года, когда за неё проголосовало 45% избирателей — но не превзошла результаты выборов в Госсовет 2006 года, когда получила около 52% голосов. Нынешний результат традиционно достигнут за счёт сельских районов, где труднее контролировать ход голосования. Рекорд установил Шемуршинский район с 78,7% голосами за партию власти. Города продемонстировали протестную активность, наибольшую — Новочебоксарск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Минимальное число голосов среди сельских районов единороссы получили в муниципалитетах, которые ассоциируются с первыми лицами региона. Согласно данным ГАС «Выборы», это Чебоксарский район (48,71%) — малая родина главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела, а ближайший соратник Игнатьева, глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров является фигурантом уголовного дела. Напомним, что Михаил Игнатьев возглавил региональный список «Единой России».
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Также минимум голосов за «Единую Россию» — в Ядринском районе (49,48%), откуда родом вице-спикер Госсовета, лидер чувашских единороссов Николай Малов. Он баллотировался и в Госдуму, и в Госсовет.
Из городов самым протестно голосующим стал Новочебоксарск, где в двух округах единороссы набрали 35,6% (Винокуровский округ) и 36,5% (Юраковский округ) голосов. На втором месте — Канаш с 38,63% голосами за «Единую Россию», на третьем — Чебоксары с 42% голосами.
Максимальный результат по республике у «Единой России» зарегистрирован в Шемуршинском районе: здесь единороссов поддержали 78,74% пришедших на избирательные участки. За ним идут Яльчикский (73,5% голосов) и Батыревский (69,91%) районы.
У КПРФ самые сильные позиции — на участках в Аликовском (16,06%) и Комсомольском (14,56%) районах, а из городов — в Шумерле (18,48%) и Канаше (18,16%). Либерал-демократы рекордное число голосов получили в Порецком районе (14,79%), из городов максимальное число дал Новочебоксарск (Юраково, 18,54%). «Справедливую Россию» активнее всего поддержали в Ядринском районе (20,34%), Красночетайском районе (16,52%) и Цивильском районе (15,93%). Из городов максимальную поддержку оказал Новочебоксарск (Винокуровский округ, 19,99%).
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Напомним, что в целом по Чувашии на выборах в Госсовет коммунисты набрали по партсписку 14,46% голосов (в 2011 году — 19,65%, в 2006 году — 19,49%), ЛДПР — 12,83% (в 2011 году — 10,77%, в 2006 году — 8,93%), «Справедливая Россия» — 12,59% (в 2011 году — 19,39%).
Выборы в Госсовет Чувашии. Голосование по единому округу
|Избирательная комиссия
|Единая Россия
|КПРФ
|Справедливая Россия
|ЛДПР
|Чебоксарская
|48,71%
|18,83%
|9,9%
|12,55%
|Ядринская
|49,48%
|10,23%
|20,34%
|12,98%
|Цивильская
|52,77%
|12,33%
|15,93%
|10,66%
|Вурнарская
|55,52%
|11,61%
|12,54%
|11,37%
|Порецкая
|55,98%
|14%
|8,73%
|14,79%
|Марпосадская
|56,69%
|13,14%
|9,33%
|11,48%
|Канашская-ОИК-5
|57,51%
|13,12%
|7,34%
|11,02%
|Козловская
|57,71%
|12,45%
|9,52%
|12,05%
|Красночетайская
|57,77%
|12,52%
|16,52%
|6,3%
|Красноармейская
|57,81%
|14,42%
|9,99%
|9,54%
|Моргаушская
|58,38%
|12,38%
|11,38%
|10,8%
|Ибресинская
|58,48%
|12,67%
|10,19%
|10,82%
|Канашская-ОИК-3
|61,09%
|13,69%
|7,9%
|10,56%
|Аликовская-ОИК-8
|61,83%
|16,06%
|7,72%
|7,83%
|Урмарская
|62,14%
|11,98%
|10,47%
|9,23%
|Янтиковская
|62,39%
|14,45%
|7,24%
|8,76%
|Шумерлинская
|65,22%
|14,24%
|5,53%
|9,34%
|Алатырская
|66,14%
|12,15%
|5,55%
|11,92%
|Комсомольская-ОИК-2
|66,23%
|14,56%
|4,38%
|8,35%
|Комсомольская-ОИК-4
|66,18%
|12,65%
|6,78%
|7,46%
|Аликовская-ОИК-9
|67,87%
|12,56%
|6,27%
|7,03%
|Батыревская
|69,91%
|13,73%
|4,22%
|6,66%
|Яльчикская
|73,5%
|8,41%
|6,98%
|6,9%
|Шемуршинская
|78,74%
|10,87%
|2,02%
|5,12%
|Города
|Алатырь
|47,07%
|16,75%
|10,92%
|15,82%
|Шумерля
|45,63%
|18,48%
|10,55%
|16,65%
|Чебоксары (данные мэрии)
|42%
|15,34%
|15,65%
|15,19%
|Канаш
|38,63%
|18,16%
|17,67%
|15,03%
|Новочебоксарск (Юраковский)
|36,45%
|15,93%
|17,13%
|18,54%
|Новочебоксарск (Винокуровский)
|35,59%
|14,81%
|19,99%
|17,33%