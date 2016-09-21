Чебоксары, 21 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. «Единая Россия» на выборах в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу набрала 50,65%. Партия улучшила результат парламентских выборов 2011 года, когда за неё проголосовало 45% избирателей — но не превзошла результаты выборов в Госсовет 2006 года, когда получила около 52% голосов. Нынешний результат традиционно достигнут за счёт сельских районов, где труднее контролировать ход голосования. Рекорд установил Шемуршинский район с 78,7% голосами за партию власти. Города продемонстировали протестную активность, наибольшую — Новочебоксарск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM «Единая России» в Чебоксарах агитировала из шатров

Минимальное число голосов среди сельских районов единороссы получили в муниципалитетах, которые ассоциируются с первыми лицами региона. Согласно данным ГАС «Выборы», это Чебоксарский район (48,71%) — малая родина главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела, а ближайший соратник Игнатьева, глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров является фигурантом уголовного дела. Напомним, что Михаил Игнатьев возглавил региональный список «Единой России».

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Также минимум голосов за «Единую Россию» — в Ядринском районе (49,48%), откуда родом вице-спикер Госсовета, лидер чувашских единороссов Николай Малов. Он баллотировался и в Госдуму, и в Госсовет.

Из городов самым протестно голосующим стал Новочебоксарск, где в двух округах единороссы набрали 35,6% (Винокуровский округ) и 36,5% (Юраковский округ) голосов. На втором месте — Канаш с 38,63% голосами за «Единую Россию», на третьем — Чебоксары с 42% голосами.

Максимальный результат по республике у «Единой России» зарегистрирован в Шемуршинском районе: здесь единороссов поддержали 78,74% пришедших на избирательные участки. За ним идут Яльчикский (73,5% голосов) и Батыревский (69,91%) районы.

У КПРФ самые сильные позиции — на участках в Аликовском (16,06%) и Комсомольском (14,56%) районах, а из городов — в Шумерле (18,48%) и Канаше (18,16%). Либерал-демократы рекордное число голосов получили в Порецком районе (14,79%), из городов максимальное число дал Новочебоксарск (Юраково, 18,54%). «Справедливую Россию» активнее всего поддержали в Ядринском районе (20,34%), Красночетайском районе (16,52%) и Цивильском районе (15,93%). Из городов максимальную поддержку оказал Новочебоксарск (Винокуровский округ, 19,99%).

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Напомним, что в целом по Чувашии на выборах в Госсовет коммунисты набрали по партсписку 14,46% голосов (в 2011 году — 19,65%, в 2006 году — 19,49%), ЛДПР — 12,83% (в 2011 году — 10,77%, в 2006 году — 8,93%), «Справедливая Россия» — 12,59% (в 2011 году — 19,39%).

Выборы в Госсовет Чувашии. Голосование по единому округу