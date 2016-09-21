Чебоксары, 21 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. «Единая Россия» на выборах в Госсовет Чувашии по единому избирательному округу набрала 50,65%. Партия улучшила результат парламентских выборов 2011 года, когда за неё проголосовало 45% избирателей — но не превзошла результаты выборов в Госсовет 2006 года, когда получила около 52% голосов. Нынешний результат традиционно достигнут за счёт сельских районов, где труднее контролировать ход голосования. Рекорд установил Шемуршинский район с 78,7% голосами за партию власти. Города продемонстировали протестную активность, наибольшую — Новочебоксарск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM
«Единая России» в Чебоксарах агитировала из шатров

Минимальное число голосов среди сельских районов единороссы получили в муниципалитетах, которые ассоциируются с первыми лицами региона. Согласно данным ГАС «Выборы», это Чебоксарский район (48,71%) — малая родина главы Чувашии Михаила Игнатьева. Последнее время муниципалитет сотрясают уголовные дела, а ближайший соратник Игнатьева, глава администрации Чебоксарского района Георгий Егоров является фигурантом уголовного дела. Напомним, что Михаил Игнатьев возглавил региональный список «Единой России».

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Также минимум голосов за «Единую Россию» — в Ядринском районе (49,48%), откуда родом вице-спикер Госсовета, лидер чувашских единороссов Николай Малов. Он баллотировался и в Госдуму, и в Госсовет.

Из городов самым протестно голосующим стал Новочебоксарск, где в двух округах единороссы набрали 35,6% (Винокуровский округ) и 36,5% (Юраковский округ) голосов. На втором месте — Канаш с 38,63% голосами за «Единую Россию», на третьем — Чебоксары с 42% голосами.

Максимальный результат по республике у «Единой России» зарегистрирован в Шемуршинском районе: здесь единороссов поддержали 78,74% пришедших на избирательные участки. За ним идут Яльчикский (73,5% голосов) и Батыревский (69,91%) районы.

У КПРФ самые сильные позиции — на участках в Аликовском (16,06%) и Комсомольском (14,56%) районах, а из городов — в Шумерле (18,48%) и Канаше (18,16%). Либерал-демократы рекордное число голосов получили в Порецком районе (14,79%), из городов максимальное число дал Новочебоксарск (Юраково, 18,54%). «Справедливую Россию» активнее всего поддержали в Ядринском районе (20,34%), Красночетайском районе (16,52%) и Цивильском районе (15,93%). Из городов максимальную поддержку оказал Новочебоксарск (Винокуровский округ, 19,99%).

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Напомним, что в целом по Чувашии на выборах в Госсовет коммунисты набрали по партсписку 14,46% голосов (в 2011 году — 19,65%, в 2006 году — 19,49%), ЛДПР — 12,83% (в 2011 году — 10,77%, в 2006 году — 8,93%), «Справедливая Россия» — 12,59% (в 2011 году — 19,39%).

Выборы в Госсовет Чувашии. Голосование по единому округу

Избирательная комиссияЕдиная РоссияКПРФСправедливая РоссияЛДПР
Чебоксарская48,71%18,83%9,9%12,55%
Ядринская49,48%10,23%20,34%12,98%
Цивильская52,77%12,33%15,93%10,66%
Вурнарская55,52%11,61%12,54%11,37%
Порецкая55,98%14%8,73%14,79%
Марпосадская56,69%13,14%9,33%11,48%
Канашская-ОИК-557,51%13,12%7,34%11,02%
Козловская57,71%12,45%9,52%12,05%
Красночетайская57,77%12,52%16,52%6,3%
Красноармейская57,81%14,42%9,99%9,54%
Моргаушская58,38%12,38%11,38%10,8%
Ибресинская58,48%12,67%10,19%10,82%
Канашская-ОИК-361,09%13,69%7,9%10,56%
Аликовская-ОИК-861,83%16,06%7,72%7,83%
Урмарская62,14%11,98%10,47%9,23%
Янтиковская62,39%14,45%7,24%8,76%
Шумерлинская65,22%14,24%5,53%9,34%
Алатырская66,14%12,15%5,55%11,92%
Комсомольская-ОИК-266,23%14,56%4,38%8,35%
Комсомольская-ОИК-466,18%12,65%6,78%7,46%
Аликовская-ОИК-967,87%12,56%6,27%7,03%
Батыревская69,91%13,73%4,22%6,66%
Яльчикская73,5%8,41%6,98%6,9%
Шемуршинская78,74%10,87%2,02%5,12%
Города
Алатырь47,07%16,75%10,92%15,82%
Шумерля45,63%18,48%10,55%16,65%
Чебоксары (данные мэрии)42%15,34%15,65%15,19%
Канаш38,63%18,16%17,67%15,03%
Новочебоксарск (Юраковский)36,45%15,93%17,13%18,54%
Новочебоксарск (Винокуровский)35,59%14,81%19,99%17,33%