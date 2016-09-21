Ташкент, 21 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Правительство Узбекистана намерено создать автоматизированную систему оповещения населения до конца 2022 года, говорится в опубликованном на Едином портале интерактивных государственных услуг проекте постановления правительства. Проект опубликован в целях общественного обсуждения.

Система оповещения при ЧС

Согласно документу, такая система будет создана на трех уровнях — локальном, территориальном и республиканском.

Создание системы позволит совместить ее работу с мобильной связью, радио и телевидением, в то время как в настоящее время функционируют только тревожные сирены.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств бюджета, органов хозуправления на местах и кредитов зарубежных финансовых институтов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Узбекистане проводятся работы по созданию сети сейсмостанций. Имеющийся сейсмический потенциал, наличие природных и техногенных факторов вторичной опасности определяют высокую степень сейсмического риска на территории Узбекистана.