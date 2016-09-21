Москва, 21 сентября, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Миллионы самозанятых граждан РФ остаются в теневой сфере, чтобы «не сталкиваться с бюрократией, с поборами» и прочим. Об этом 21 сентября в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Мы неоднократно обсуждали — сейчас с Дмитрием Анатольевичем Медведевым только что на этот счет говорили, и на партийных форумах в рамках «Единой России», и на площадках ОНФ — о необходимости на определенный период, скажем, года на два, освободить самозанятых вообще от уплаты налогов и обязательных взносов с тем, чтобы они могли спокойно войти в нормальный ритм легальной работы и чтобы это не было для них обременительным», — сказал Путин.

Он потребовал исключить любую возможность обвинения в адрес самозанятых граждан в незаконном предпринимательстве.