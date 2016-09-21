Власти Казахстана готовы оказать президенту Киргизии любую помощь
Астана, 21 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Казахстана готово в любой момент помочь народу Киргизии, если поступит запрос со стороны киргизских властей. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, пишет «Sputnik. Казахстан».
Также замглавы внешнеполитического ведомства отметил дружеские взаимоотношения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, после чего отметил, что Казахстан, в случае возникновения такой необходимости, готов оказать помощь киргизскому лидеру, который в настоящее время проходит медобследование в Турции из-за проблем с сердцем.
«Поэтому и глава нашего государства, и все наши политики, и министерство иностранных дел желают ему скорейшего выздоровления», — подытожил Мухтар Тлеуберди.
ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Во время перелета из Бишкека в Стамбул, где должна была состояться пересадка киргизской делегации на авиарейс на Нью-Йорк, киргизский лидер пожаловался на недомогание и боли в груди. Турецкие врачи выявили у Алмазбека Атамбаева проблемы с сердцем. В результате президент Киргизии взял краткосрочный отпуск, и в настоящее время проходит курс лечения в Турции.