Астана, 21 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Казахстана готово в любой момент помочь народу Киргизии, если поступит запрос со стороны киргизских властей. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, пишет «Sputnik. Казахстан».

president.kg Алмазбек Атамбаев и Нурсултан Назарбаев

Также замглавы внешнеполитического ведомства отметил дружеские взаимоотношения президента Казахстана Нурсултана Назарбаева и президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, после чего отметил, что Казахстан, в случае возникновения такой необходимости, готов оказать помощь киргизскому лидеру, который в настоящее время проходит медобследование в Турции из-за проблем с сердцем.

«Поэтому и глава нашего государства, и все наши политики, и министерство иностранных дел желают ему скорейшего выздоровления», — подытожил Мухтар Тлеуберди.

ИА REGNUM напоминает, что 19 сентября 2016 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев вылетел в США для участия в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Во время перелета из Бишкека в Стамбул, где должна была состояться пересадка киргизской делегации на авиарейс на Нью-Йорк, киргизский лидер пожаловался на недомогание и боли в груди. Турецкие врачи выявили у Алмазбека Атамбаева проблемы с сердцем. В результате президент Киргизии взял краткосрочный отпуск, и в настоящее время проходит курс лечения в Турции.