Ташкент, 21 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Количество интернет-пользователей в Узбекистане превысило 13 миллионов, сообщает Газета. uz со ссылкой на первого заместителя министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Алишера Файзуллаева.

Blaise Alleyne Доступ в Интернет

По его словам, мобильной связью охвачено 92% населенных пунктов страны, количество абонентов составляет 20,8 миллионов человек.

«Скорость доступа к международным информационным сетям достигла почти 35 Гбит/с (на конец 2015 года — 26,4 Гбит/с). Магистральная телекоммуникационная сеть расширена на международном и районном уровнях в 10 раз, на областном уровне — в 4 раза», — отметил чиновник.

Он указал, что протяженность цифровых радиорелейных линий и волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) составила 23,4 тысячи километров. Длина ВОЛС, в частности, увеличилась с 17,9 тысячи до 18,9 тысячи километров.

«Несмотря на достигнутые в отрасли успехи, развитие телекоммуникационной инфраструктуры в стране требует большей динамики», — признался Файзуллаев.