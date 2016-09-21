Москва, 21 сентября, 2016, 15:34 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций проверила более 18 тыс. точек беспроводного доступа в интернет в публичных местах. В 5,5 тысячах случаев были выявлены нарушения, связанные с отсутствием идентификации пользователей, сообщили в Роскомнадзоре.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Точка доступа Wi-Fi

Почти в половине случаев нарушения доступа к публичным сетям допускают физические лица, действующие по договорам с операторами связи. Данные о таких владельцах устройств Роскомнадзор передает в правоохранительные органы. В остальных случаях, когда нарушение допускает оператор связи, составляется протокол об административном правонарушении.

Также в 2% от общего числа проверенных точек выявлены нарушения, связанные с неосуществлением блокировки доступа к запрещенной для распространения информации.