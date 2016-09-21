Санкт-Петербург, 21 сентября, 2016, 15:41 — ИА Регнум. Из-за долгов за потребленную электроэнергию перед АО «Петербургская сбытовая компания» (АО «ПСК») на территории Ленинградской области отключено (в ряде случаев ограничено) электроснабжение 36 котельных, из которых 20 снабжают теплом население, а 16 котельных АО «ГУ ЖКХ» обеспечивают теплоснабжение объектов Минобороны России. Об этом сегодня, 21 сентября, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

Алексей Саврасов. Зима. 1887

В настоящее время, по данным АО «ПСК», отключенными за долги остаются 54 котельных во Всеволожском, Кингисеппском, Бокситогорском, Лужском и Приозерском районах Ленобласти. Среди крупнейших неплательщиков числится ООО «БокситогорскТеплоРесурс» (долг 24,3 млн. рублей) и ОАО «Волховский ЖКК» (долг 38,5 млн. рублей).

Напомним, в июне этого года «ПСК» заявляло о намерении отключить 134 котельные в Ленобласти из-за долгов в 214 млн рублей, тогда как совокупная задолженность предприятий ЖКХ региона, по их данным, превышала на тот момент 1 млрд рублей. С конца мая компания ограничила электроснабжение 48 котельных из указанных 134-х, велись переговоры.

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По состоянию на утро 21 сентября, как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «ПСК», в Ленобласти было отключено 56 котельных, включая 34 котельные Минобороны. Из 22 котельных, курируемых правительством 47-го региона, днем 21 сентября поступила оплата по двум котельным в Луге и Пикалево. Таким образом, в настоящее время отключенным остаются 20 областных котельных.

По состоянию на начало сентября, задолженность по электроэнергии перед АО «ПСК» составляет 91 млн рулей по объектам Минобороны и 95 млн рублей — по 20 котельным Ленобласти. Совокупная же задолженность предприятий ЖКХ региона перед «ПСК» в настоящее время составляет 656 млн рублей.

Как сетуют представители АО «ПСК», достигнутые в результате многочисленных совещаний в правительстве Ленобласти договоренности, должниками не исполняются, равно как и графики погашения задолженности, предоставленные ранее руководством должников.

«Причинами нарастания задолженности по-прежнему остается халатность и некомпетентность руководителей предприятий ЖКХ, применение мошеннических схем. Руководители предприятий-должников ставят под угрозу успешное начало нового отопительного сезона. Понимаем, что люди являются заложниками ситуации, но долги уже исчисляются сотням миллионов. Эта зима будет холодной в некоторых районах Ленобласти», — заявили в АО «ПСК».

В компании подчеркнули, что возобновят подачу электроэнергии на котельные предприятий-должников лишь под гарантии областного правительства.

«Ситуация находится на контроле комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти. В пятницу состоится заседание межведомственной комиссии по подготовке к отопительному сезону, где отдельно, совместно с руководителями ресурсо-снабжающих организаций и главами муниципальных образований будет рассмотрен вопрос по 20 котельным», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

По данным правительства 47-го региона, подача электроэнергии полностью прекращена на 16 котельных, включая 7 котельных ОАО «БТР» в Бокситогорском районе (поселок Подборовье и Ларьян, а также деревни Анисимово, Мозолево-1, Большой Двор, Бор и Дыми), котельной №31 МП «ТЭКК» в поселке Рапполово Всеволожского района, три котельных ООО «Мир техники» в Кингисеппском районе (две — в деревне Вистино одна в деревне Котлы), одной котельной ООО «Базис-энерго» в поселке Волошово в Лужском районе, двух котельных ЗАО «Сосновоагропромтехника» в Приозерском районе (поселок Сосново и деревня Раздолье), а также двух котельных ООО Акватерм» в деревне Овсище и Старополье Сланцевского района.

Частично ограничено электроснабжение четырех котельных: котельной МУП «Романовский коммунальные системы» в поселке Романовка до 10% мощности (Всеволожский район), самоограничение до 25% котельной ООО «Приладожский теплоснаб» в Кировском районе, а также двух котельных МП «ТеплоРесурс» в Приозерском районе.

Для справки:

АО «Петербургская сбытовая компания» является поставщиком электроэнергии на территории Санкт-Петербурга, в Ленинградской и Омской областях. Единственным акционером АО является ПАО «Интер РАО». Доля «ПСК» на рынке сбыта электроэнергии в Санкт-Петербурге составляет 92%, в Ленинградской области — 61%, в Омской области 65,4%. Компания обслуживает свыше 3 миллионов бытовых потребителей и более 67 тысяч потребителей — юридических лиц.