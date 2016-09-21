Москва, 21 сентября, 2016, 15:32 — ИА Регнум. Добычей вооруженных налетчиков, напавших на перевозчиков денег, стали 23 млн рублей. Злоумышленников разыскивает полиция, передает 21 сентября ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

Инцидент произошел вечером 20 сентября в Луговом проезде на юго-востоке столицы. Четыре грабителя, вооруженные пистолетами, отобрали у троих граждан сумки, в которых находились 23 млн рублей. После этого злоумышленники покинули место преступления на автомобиле Mercedes.

Результатом объявленного правоохранителями плана «Перехват» стало обнаружение машины, оставленной на 21-м километре МКАД. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.