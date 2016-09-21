Симферополь, 21 сентября, 2016, 17:12 — ИА Регнум. Государственный совет Крыма принял постановление о введении моратория до 1 февраля 2017 года на регистрацию сделок с недвижимостью в 100-метровой зоне на побережье полуострова, которая подлежит сносу. Об этом 21 сентября сообщает «Крыминформ».

Запрет на осуществление регистрации права собственности физических и юридических лиц действует на всю недвижимость за исключением государственных и муниципальных предприятий и учреждений, а также на объекты, полностью или частично расположенных в пределах 100 метров от береговой линии Черного и Азовского морей.

Цель документа заключается в том, чтобы исключить оборот недвижимого имущества, подлежащего сносу. В пояснении к постановлению указано, что в стометровой зоне на побережье сконцентрировано большое количество капитальных объектов, возведенных с нарушением градостроительных и экологических норм, а также с нарушением целевого назначения земли. Сейчас в Крыму ведется активная работа по выявлению таких строений. Её планируют завершить к февралю 2017 года.

Напомним, что после ликвидации незаконных строений в соответствии с готовящейся программой восстановления прибрежных территорий планируется увеличение протяженности крымских пляжей в 4,5 раза. В настоящее время она составляет около 100 км.

При этом ранее глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что некоторые объекты на курортах полуострова, где планируются масштабные реконструкции набережных, могут быть сохранены, поскольку даже будучи построенными с нарушениями, они «не мешают развитию, не влияют на безопасность проживания, платят налоги».