Москва, 21 сентября, 2016, 15:45 — ИА Регнум. Доля туризма в валовом региональном продукте (ВРП) Москвы составляет 3−4%, заявил на пресс-конференции заместитель руководителя департамента национальной политики и туризма Москвы Константин Горяинов. Он отметил, что в ближайшие 3−5 лет она будет увеличена до 6−8% и принесет в бюджет города порядка триллиона рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Исторический музей

«Много это или мало? С одной стороны, это порядка 450 миллиардов рублей и это очень серьёзные деньги. С другой стороны, у Москвы с её туристическими возможностями есть потенциал увеличить эту цифру в двое», — сообщил Горяинов.

Он добавил, что в первую очередь необходимо уделять внимание туристическому потреблению в целом. По его словам, иностранные туристы за свою поездку в Москву тратят порядка 800 долларов, а российские — порядка 200 долларов. Причем с начала кризиса расходы иностранцев в столице упали вдвое. «Очень важно создать те маршруты и такое качество услуг, чтобы поднять показатель удельного туристического потребления на 20−30% в ближайшие год-два», — подчеркнул чиновник.

Горяинов также сообщил, что власти города заинтересованы в повышении качества туристических услуг в целом. «Чтобы как можно большее количество гостей смогли услугами воспользоваться и принести в бюджет города больше средств потравленную с тем, что сегодня получает город Москва», — пояснил он.

Напомним, в Москве за 2015 год зафиксировано 17 миллионов уникальных прибытий, в том числе, 2 миллиона иностранных. Среди наиболее активных туристов — граждане из Китая, Индии и Европы.

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