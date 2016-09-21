Москва, 21 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день модернизация дорожной сети в России привела к снижению смертности из-за ДТП. Об этом 21 сентября в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил президент РФ Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

«Важнейшим результатом модернизации дорожной сети стало снижение смертности из-за дорожно-транспортных происшествий», — сказал Путин.

Вместе с тем, он подчеркнул, что «мы пока еще не добились того, чего должны добиться к 2018 году в соответствии с известными майскими указами»: «Была поставлена задача к 2018 году снизить смертность на дорогах до 10,6 случаев на 100 тысяч населения».

Путин отметил, что «снижение есть, но этого показателя мы пока не добились».

Глава государства поручил к 2018 году привести в нормативное состояние не менее 50% региональных дорог в крупных агломерациях.

Напомним, ранее российские власти неоднократно говорили о необходимости усиления мер по предотвращению ДТП. В частности, в данном контексте рассматривались поручения президента РФ.