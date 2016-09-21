Берлин, 21 сентября, 2016, 15:21 — ИА Регнум.



putin.kremlin.ru Владимир Путин

Россия возвращается на мировую арену и настроена весьма воинственно. В самый разгар холодной войны весной 1983 года президент США Рональд Рейган охарактеризовал Советский Союз как «империю зла» и призвал к «всемирному крестовому походу» против коммунизма, подчеркнув, что мирное сосуществование с русскими не представляется возможным. Эти слова живы в памяти Кремля по сей день, пишет газета Die Welt.

Когда кандидат в президенты США Хиллари Клинтон обвинила российские спецслужбы в кибершпионаже за демократами и попытках повлиять на ход президентской избирательной кампании в США, президент Владимир Путин заявил, что это попытка оживить в сознании американцев образ «империи зла».

Между тем Путин действительно ведет себя весьма воинственно в отношении США. Например, он неоднократно заявлял в интервью, что сомневаются в прозрачности американских президентских выборов. Впрочем, опросы показывают, что почти половина граждан США также считают, что американские выборы проводятся не честно. Такие настроения сулят выгоды политическому аутсайдеру Дональду Трампу. Как и Путин, он утверждает, что голосованием можно манипулировать. Хотя прямая связь этих двух лидеров крайне маловероятна, но определенная близость и даже симпатия между ними очевидна. Например, Трамп похвалил российского президента и назвал его государственным деятелем гораздо большего калибра, чем президент США Барак Обама, отмечает издание.

Как в реальности Путин мог бы повлиять на американские выборы при нынешнем экономическом состоянии своей страны остается неясным. Но он явно хорошо знает, как это делается. Когда нынешний президент России был еще агентом КГБ, распространение дезинформации с целью направить политику других стран в нужном направлении было одной из задач его отдела. Поэтому он вполне мог бы это сделать, если захочет, добавляет Die Welt.