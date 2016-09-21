Ишим, Тюменская область, 21 сентября, 2016, 15:19 — ИА Регнум. В Тюменской области по вине стоматологической клиники жительница Ишима лишилась пяти зубов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

muklinika Стомотология. Макет челюсти

Чтобы доказать непрофессионализм эскулапов, женщине пришлось дойти до областного суда, который признал местную клинику виновной и присудил в пользу пациентки более 230 тыс. рублей за неправильное информирование о методах лечения, что привело к удалению зубов.

Как было установлено в суде, в феврале 2014 года жительница Ишима обратилась в местную стоматологическую клинику для установки брекетов, чтобы устранить эстетический недостаток зубов. После обследования ей разъяснили, что брекеты не помогут, так как у нее пародонтит. Поэтому некрасивые зубы надо удалить и поставить вместо них металлокерамику.

Пациентке вырвали пять зубов и предложили за 70 тыс. рублей осуществить установку моста из металлокерамики. Пациентка посчитала предложенную услугу дорогостоящей и решила продолжить лечение в одной из стоматологических клиник Омска. Врачи были поражены и пояснили женщине, что брекеты ей можно было поставить и без зубодерства.

Расстроенная пациентка обратилась сперва в Ишимский городской суд с иском к ООО «Дента-Ишим» о взыскании компенсации морального вреда. Свои требования она мотивировала тем, что врачи неправильно ее проинформировали. Эксперты подтвердили, что исправить положение зубов и прикус можно было, не удаляя зубы. Ишимский суд в соответствии с заключением прокурора удовлетворил иск заявительницы и взыскал с ООО «Дента-Ишим» в ее пользу 150 тыс. рублей компенсации морального вреда, штраф в размере 75 тыс. рублей и расходы по оплате экспертизы в сумме более 9 тыс. рублей. Но ООО «Дента-Ишим» обжаловало его в вышестоящей судебной инстанции.

Судебная коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда, рассмотрев жалобу, оставила ее без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения.

Однако в стоматологических клиниках люди теряют не только зубы, но и жизнь. По сообщению прокуратуры города Магадана, по вине доктора от использования анестезии умер 5-летний мальчик. Судом установлено, что в период с середины июля 2011 по середину февраля 2014 года директор ООО, не предпринимая мер, направленных на оснащение преднаркозной палаты и палаты пробуждения, оказывал услуги по профилю «анестезиология и реаниматология», в том числе и детям в возрасте до 6 лет.

Руководитель стоматологической клиники вину в совершении преступлений не признал. Магаданский городской суд приговорил его к 4 годам лишения свободы условно, с лишением права заниматься медицинской деятельностью до трех лет. Но директор ООО «Стоматолог» был амнистирован в связи с 70-летием Победы СССР в Великой Отечественной войне. Суд удовлетворил гражданский иск матери умершего ребенка о взыскании с директора клиники морального вреда в размере 2 млн рублей.