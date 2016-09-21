Брауншвейг, Германия, 21 сентября, 2016, 15:18 — ИА Регнум. Общая сумма исков, поступивших в окружной суд города Брауншвейг в немецкой земле Нижняя Саксония в отношении концерна Volkswagen, достигает €8,2 млрд или $9,1 млрд, сообщает 21 сентября The Wall Street Journal.

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Истцы намерены получить от автопроизводителя возмещение ущерба, понесенного после падения акций компании в связи с «дизельным» скандалом. Речь идет о более чем 1400 обращениях, среди которых иски от частных и корпоративных инвесторов.

Осенью 2015 года стало известно о том, что автоконцерн Volkswagen AG скрывал данные о выбросах вредных веществ своими автомобилями. Легковые машины с дизельными моторами, выпущенные в период с 2009 по 2015 год, были оснащены программным обеспечением, которое занижало показатели выхлопов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские власти принудили компанию отозвать 482 тыс. легковых автомобилей Volkswagen и Audi, котрые были проданы в 2009—2015 годах. В августе концерн обязался выплатить дилерам в США более $1,2 млрд в рамках урегулирования «дизельгейта».