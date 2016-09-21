Липецк, 21 сентября, 2016, 15:17 — ИА Регнум. В Липецкой области подготовка 96% жилых домов к отопительному сезону завершена. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации, ход подготовки жилищно-коммунального хозяйства и энергетического комплекса региона к работе в предстоящий осенне-зимний период обсудили на совещании руководители предприятий ЖКХ и ТЭК региона.

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К осенне-зимнему периоду заменено 195 тыс. кв. метров шиферных, рулонных и металлических кровель, промыты трубопроводы внутридомовых систем центрального отопления. Специальный контроль прошли более 8 тыс. км водопроводных и 1532 км канализационных сетей, 2266 насосных станций, 54 канализационных очистных сооружения. 97% этих объектов уже готовы к работе в зимних условиях. Кроме того, заготовлено около 32 тыс. тонн пескосоляной смеси, проверено 95% единиц спецтехники для уборки территорий населенных пунктов.

План мероприятий был разработан еще весной. Летом же специалисты управления ЖКХ региона выезжали в районы, чтобы на месте проверить состояние объектов теплоэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта. В муниципалитетах также был определен перечень неотложных мероприятий по подготовке сферы ЖКХ к зиме.

Подготовка к отопительному сезону находится под особым вниманием главы администрации Липецкой области Олега Королева. «Задачи государственной значимости — повышение качества жизни и обеспечение безопасности каждого человека. Мы должны быть готовы и к возможным чрезвычайным ситуациям, и к техногенным авариям, и к опасным природным явлениям», — подчеркнул глава региона.