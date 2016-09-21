Москва, 21 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Некоторые СМИ выдают «высосанную из пальца» информацию об отставке главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Об этом официальный представитель СКР Владимир Маркин заявил «Интерфаксу».

kremlin.ru Александр Бастрыкин

«СМИ, которые постоянно выдают высосанную из пальца информацию в кавычках, рано или поздно дискредитируют себя в глазах своих читателей», — сказал он.

Ранее ряд российских СМИ сообщил, что глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин покинет свой пост после предстоящих выборов в Госдуму РФ.

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