Архангельск, 21 сентября, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Жители Архангельска, отдыхавшие в Болгарии, вторые сутки не могут вернуться на родину. Причина в сломавшемся самолете. Авиакомпания «Nord Wind» ищет вышедшему из строя борту замену, а люди в это время страдают в аэропорту.

Unsplash Пассажир в зале ожидания аэропорта

Рейс N4 1672 авиакомпании «Nord Wind» должен был вылететь из аэропорта Бургас еще 20 сентября в 17.30. Перед вылетом 220 туристам, среди которых пожилые люди и маленькие дети, сообщили, что время вылета переносится на неопределенный срок.

«После нескольких часов ожидания стало понятно, что вылета не будет сегодня, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM туристка из Архангельска Раиса Б. — К взволнованным людям подошли представители туроператоров и предложили переночевать в гостиницах. Утром мы вернулись в аэропорт. Кстати, в самом аэропорту нам ни воду, ни еду не предлагают».

Сейчас по информации, имеющейся у турагентств, вылет в Архангельск планируется на 4:45 22 сентября.

«Эту информацию мне подтвердили туроператоры, от чьих компаний отдыхали туристы в Болгарии, — рассказывает ведущий менеджер представительства «Корал Тревел» в Архангельске Татьяна Соколова. — Всего таких компании четыре, это Анекс Тур, Корал Тревел, Пегас Туристик и Сан Мар»

Задержавшиеся на отдыхе туристы возмущены сложившейся ситуацией.

«Мы уже звонили и губернатору Архангельской области Игорю Орлову и дипломатам России в Болгарии, никто нам не может помочь. А мы просто хотим домой, — заявляет Раиса Б. — В авиакомпании нам сказали, что у самолета возникли проблемы с электроникой. И на замену новый борт нам не пришлют, а будут чинить старый, тут в Бургасе. Нас эта информация также пугает».

Кстати, сейчас у архангельских туристов появилась новая проблема, так как новое время вылета — раннее утро, их готовы разместить в гостинице, чтобы переночевать, но люди уже прошли регистрацию и сдали багаж.

«Что делать непонятно, никто ничего не сообщает», — добавляет Раиса Б.

Отметим, что на сайте авиакомпании о данном инциденте не слова, а на он-лайн табло этот рейс даже не указан.