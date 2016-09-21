Челябинск, 21 сентября, 2016, 15:03 — ИА Регнум. В Челябинской области осуждены сотрудники туристического центра, виновные в гибели 13-летней девочки. Участница полевого туристского лагеря «Тургояк» погибла летом 2016 года, а приговор в отношении Елены Иониной и Андрея Хильченко вынес суд Миасса.

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15 июля, участвуя в турпоходе под Миассом в группе из 11-ти детей и двух взрослых, при спуске с горы Заозерная, расположенной за озером Тургояк, 13-летняя девочка упала с шестиметровой высоты. Полученные травмы оказались несовместимые с жизнью. Прибывшие на место из полевого лагеря «Тургояк» центра детско-юношеского туризма «Космос», медработники и инструкторы не смогли помочь пострадавшей. Тело девочки на носилках вынесли представители миасского поисково-спасательного отряда к населенному пункту Тургояк.

Миасским городским судом при рассмотрения дела в отношении воспитателя Иониной и 20-летнего Хильченко, сотрудников центра «Космос», было установлено ненадлежащее исполнение ими профессиональных обязанностей, в результате чего и погибла 13-летняя воспитанница.

Суд определил совершение преступления по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и приговорил обвиняемых к двум годам и шести месяцам ограничения свободы с лишением права на два года занимать должности в образовательных учреждениях, занимающихся организацией досуга несовершеннолетних.