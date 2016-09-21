Москва, 21 сентября, 2016, 15:01 — ИА Регнум. Официальный курс доллара на 22 сентября составляет 64,4424 рубля, американская валюта опустилась на 30,89 копейки, сообщает ЦБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Отношение доллара и евро к рублю

Стоимость евро по официальному курсу упала на 68,75 копейки. Теперь официальная валюта 19 государств «еврозоны» стоит 71,8404 рубля.

Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро), согласно официальному курсу, подешевела на 47,93 копейки. Ее стоимость составляет 67,7715 рубля.