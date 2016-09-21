Симферополь, 21 сентября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Госсовет Республики Крым отменил мораторий на продажу и аренду земель сельхозназначения, находящихся в государственной либо муниципальной собственности. Такое решение принято на заседании Госсовета Крыма 21 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Игорь Грабарь. Пашня. 1930

«Законопроект разработан с целью вовлечения земель сельхозназначения в оборот и упрощения процедуры проведения аукционов по продаже и передаче в аренду сельскохозяйственным товаропроизводителям находящихся в государственной собственности земельных участков», — пояснил председатель Госсовета Владимир Константинов.

По словам спикера Госсовета Крыма Владимира Константинова, необходимость принятия документа обусловлена тем, что до 1 января 2017 года в Республике Крым проведение аукционов по продаже и передаче в аренду земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, проходит только по инициативе уполномоченного органа. Это затрудняет введение в оборот земельных участков сельскохозяйственного назначения. В связи с этим, законопроект отменяет указанную особенность и закрепляет на законодательном уровне право на получение земельных участков в собственность или аренду по инициативе сельскохозяйственных товаропроизводителей. Иными словами, с принятием нового закона инициаторами выделения земли могут быть сами фермеры.