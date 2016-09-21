Ростов-на-Дону, 21 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесен приговор Хабибу Биболатову, обвиняемому в призыве к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM сотрудник суда Эмилия Хмара, служители Фемиды назначили Биболатову наказание по совокупности приговоров в виде лишения свободы на срок 3,5 года в исправительной колонии строгого режима.

pixabay.com За колючей проволокой

Согласно материалам уголовного дела, Биболатов совершил преступление посредством мобильного телефона, находясь в исправительной колонии Республики Адыгея. В ноябре прошлого года в своём аккаунте в соцсети он разместил видеоролик, содержащий призывы к осуществлению террористической деятельности в составе запрещенной в России террористической организации «Имарат Кавказ».

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Вплоть до весны этого года Хабиб Биболатов демонстрировал запись заключенным. В марте на Биболатова вышли сотрудники УФСБ России по Республики Адыгея.

Подсудимым было заявлено ходатайство о рассмотрении дела в отношении него в особом порядке. Судебно заседание состоялось в режиме видеоконференц-связи.