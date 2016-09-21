Москва, 21 сентября, 2016, 14:57 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ готова каждые две недели назначать новые штрафы в отношении компании Google в том случае, если та будет тянуть с выполнением требований ведомства, об этом заявил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

Marcin Wichary Google

Артемьев пояснил, что при затягивании процесса компанией ФАС будет дважды в месяц выносить ей новый штраф за невыполнение предписания. Он добавил, что такие действия будут продолжены «до победного конца и до окончательного решения суда».

Ранее ФАС признала компанию Google виновной в нарушении закона о конкуренции. Речь идет о злоупотреблении компанией доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android.

Ведомство вынесло предписание об устранении нарушений, однако оно не было исполнено в установленный срок, до 29 августа. Компания направляла ходатайство о продлении срока исполнения предписания, однако оно было отклонено ФАС.