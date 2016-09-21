Хабаровск, 21 сентября, 2016, 14:55 — ИА Регнум. Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» на своем поле переиграл московский «Спартак» в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Встреча, прошедшая 21 сентября на стадионе имени Ленина в Хабаровске, завершилась со счетом 1:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Гол

Героем встречи стал нападающий хабаровчан Владислав Никифоров, который забил единственный мяч на 58-й минуте.

Таким образом, «СКА-Хабаровск», выступающий в первенстве ФНЛ (Футбольной национальной лиги), выбил из розыгрыша Кубка России лидера РФПЛ «Спартак».

Кубок России. 1/16 финала.

«СКА-Хабаровск» — «Спартак» (Москва) — 1:0.