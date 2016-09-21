Самара, 21 сентября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Предварительно по итогам выборов Самарскую губернскую думу VI созыва один мандат получит «Справедливая Россия», 5 — КПРФ, 3 — ЛДПР, один мандат у самовыдвиженца, 41 — «Единая Россия». Об этом сообщил глава самарского облизбиркома Вадим Михеев, по оценкам которого явка в регионе составила 52,83%, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тара-Амингу Здание Самарской губернской думы

Напомним, 18 сентября 2016 года самарцы помимо депутатов Госдумы выбирали парламентариев в губернскую думу VI созыва. В областной парламент избраны 50 депутатов: 25 — по общеобластному списку от партий, остальных — по одномандатным округам.

На пресс-конференции в реготделении КПРФ, за которую на выборах в Госдуму проголосовали 15,92% избирателей, а в губернскую думу — 17,35%, было сказано, что мандаты в областной парламент получат Михаил Матвеев, Алексей Лескин, Алексей Краснов. На выборах в Госдуму от КПРФ участвовала региональная группа, куда вошли представители Самарской и Оренбургской областей. Предположительно от Самарского региона в Госдуму пройдет лидер списка Леонид Калашников.

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Напомним, из 25 одномандатников в Самарскую губернскую думу прошли 24 единоросса и один самовыдвиженец. Одномандатный список нового состава депутатов от «ЕР» выглядит следующим образом: Волжский избирательный округ — Светлана Бескоровайная — 42,76%; Самарский — Виктор Егоршин — 39,57%, Железнодорожный — Марина Сидухина — 40,38%; Куйбышевский — Николай Панченко — 55,68%; Новокуйбышевский — Андрей Коновалов — 44,55%; Центральный — Алексей Степанов — 38,39%; Тольяттинский — Денис Волков — 37,1%; Ставропольский — Екатерина Кузьмичева — 46,04%; Татищевский — Николай Ренц — 39,16%; Автозаводской — Андрей Першин — 36,56%; Безымянский — Виктор Сазонов — 56,9%; Кировский — Александр Милеев — 65,31% (самовыдвиженец); Красноглинский — Александр Колычев — 55,19%; Красноярский — Андрей Кислов — 74,94%; Похвистневский — Владимир Субботин — 81,41%; Комсомольский — Владимир Дуцев — 53,24%; Жигулевский — Виталий Коротких — 40,91%; Сызранский — Владимир Симонов — 24,3%; Приволжский — Валерий Троян — 63,5%; Чапаевский — Вячеслав Малеев 69,1%; Солнечный — Виктор Воропаев — 46,16%; Промышленный — Галина Козловская — 36,06%; Советский — Вера Попова — 44,47%; Кинельский — Александр Живайкин — 65,73%; Отрадненский — Николай Сомов — 50,11%.

Как сообщало ИА REGNUM, в пяти одномандатных округах в Самарской области на выборах в Госдуму победили представители «Единой России».

В Самарском одномандатном округе № 158 победила замминистра образования области — руководитель департамента общего образования Надежда Колесникова, в Тольяттинском №159 — оветник вице-президента службы вице-президента по персоналу и социальной политике ОАО «АвтоВАЗ» Владимир Бокк, в Красноглинском округе №160 — проживающий в Москве Виктор Казаков — зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в Жигулевском округе №161 — единоросс Евгений Серпер — депутат губернской думы на непостоянной основе — председателю правления инвестиционной промышленной компании «Константа Капитал», в Промышленном округе № 162 — Герой России — член Общественной палаты области Игорь Станкевич.

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