Нью-Йорк, США, 21 сентября, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что все преступления военнослужащих Соединенного Королевства, совершенные в ходе войны в Ираке, будут расследованы, однако она не позволит злоупотреблять системой и выдвигать надуманные обвинения, сообщает The Guardian.

UK Home Office Тереза Мэй

С таким заявлением глава британского правительства выступила в Нью-Йорке, где проходит заседание Генеральной Ассамблеи ООН.

«Мы должны гордиться тем фактом, что в наших вооруженных силах есть мужчины и женщины, которые готовы подвергнуть свою жизнь опасности ради нашей безопасности», — отметила Мэй.

«Мы должны гордиться той дисциплиной, с которой действуют наши вооруженные силы. Однако важно, что если были выдвинуты обвинения — реальные обвинения — в совершении преступлений, они должны быть расследованы», — подчеркнула она, добавив, что не допустит волны надуманных обвинений.

На сегодняшний день специальный комитет, учрежденный правительством страны, занимается расследованием более 1,5 тыс. случаев, когда военнослужащих Соединенного Королевства обвиняли в убийствах, насилии и пытках, совершенных во время войны в Ираке.

По словам бывшего советника по юридическим вопросам вооруженных сил Соединенного Королевства Николаса Мерсера, у правительства не получится отмахнуться от этих обвинений так просто.

«Я постоянно слышу слово «надуманный» и «ложный», однако на данный момент уже заключено 326 соглашений о примирении сторон, а правительство уже выплатило 20 млн фунтов стерлингов [пострадавшим]», — отметил он в интервью Radio 4. «Если правительство выплатило эти деньги, значит, обвинения оказались не надуманными и не ложными. Вина доказана, и Минобороны признало свою ответственность», — добавил Мерсер.

В свою очередь, бывший военнослужащий Соединенного Королевства, а ныне член британского парламента и яростный критик расследования Джонни Мерсер в очередной раз призвал незамедлительно остановить дела против британских солдат. Он считает, что нельзя применять права человека к открытым боевым столкновениями, поскольку те по определению жестоки. Тем самым, считает он, страна оскопляет в каком-то смысле свои вооруженные силы.

«Это национальный позор, мы попросили поколение молодых людей провести крайне непопулярную войну, которая была крайне недофинансирована и плохо спланирована», — подчеркнул парламентарий. «И после того как они вернулись в Великобританию, их на протяжении десятилетий преследуют ложные обвинения», — добавил он.

По его словам, Минобороны могло пойти на заключение примирительных соглашений с пострадавшими, поскольку считалось, что ведомство научило солдат неправильным методам ведения допросов, которые нарушили Женевскую конвенцию. Если Минобороны раскроет, какие именно методы допроса использовались, нарушали ли они Женевскую и европейские конвенции, можно будет «избавиться от кучи дел одним махом».