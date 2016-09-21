Москва, 21 сентября, 2016, 14:45 — ИА Регнум. Сегодня, 21 сентября, президент России Владимир Путин встретится с родственниками погибшего в Дагестане от рук боевиков лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, которому посмертно присвоено звание Героя России. Примет участие во встрече также министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в администрации президента РФ сообщили, что Нурбагандову посмертно присвоено звание Героя России за его мужественный поступок: находясь в плену у дагестанских боевиков, офицер не подчинился требованиям бандитов и отказался оклеветать своих товарищей — сотрудников российских правоохранительных органов.

Этот поступок стоил Нурбагандову жизни — боевики расстреляли его, а казнь записали на видео. Оно было обнаружено в мобильном телефоне одного из участников «избербашской» бандгруппы, ликвидированной в сентябре 2016 года. Тогда же в администрации президента сообщили, что геройски погибший офицер будет посмертно представлен к награде.