Тюмень, 21 сентября, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Российские нефтедобывающие компании установили исторический рекорд по среднесуточной добыче нефти. В настоящее время в сутки добывается 11,75 млн баррелей, об этом заявил замминистра энергетики Кирилл Молодцов в рамках Тюменского инновационного нефтегазового форума.

Artur1917 Добыча нефти

По словам Молодцова, исторический максимум был преодолен 8 сентября, когда суточная отметка достигла 11 млн баррелей. Рост добычи нефти в России отмечается на протяжении нескольких лет.

В течение 2015 года средний показатель добычи нефти и газового конденсата составлял 10,726 млн баррелей в сутки. Объем добычи за год превысил 534 млн тонн, что на 1,4% больше, чем в 2014 году. По данным Росстата, в июне 2016 года суточный объем добычи нефти в России достигал 10,136 млн баррелей.